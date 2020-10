Allan, oggi all'Everton di Ancelotti, ringrazia Napoli e Sarri (Di martedì 13 ottobre 2020) Napoli per sempre. E nulla potrà cancellare l'esperienza vissuta. Marques Allan ne ha parlato da Liverpool, dove adesso vive. Lui è tra i protagonisti del primato dell'Everton, voluto fortemente da ... Leggi su gazzetta (Di martedì 13 ottobre 2020)per sempre. E nulla potrà cancellare l'esperienza vissuta. Marquesne ha parlato da Liverpool, dove adesso vive. Lui è tra i protagonisti del primato dell', voluto fortemente da ...

Gazzetta_it : #Allan, oggi all'#Everton di #Ancelotti, ricorda il #Napoli di #Sarri - Salvato95551627 : RT @Napoli_Report: ????#Allan all’@Everton “Tutti ammiravano il nostro calcio a #Napoli. Ancora oggi mi fa male non aver vinto lo scudetto. Q… - BelpassoAlberto : RT @Napoli_Report: ????#Allan all’@Everton “Tutti ammiravano il nostro calcio a #Napoli. Ancora oggi mi fa male non aver vinto lo scudetto. Q… - LuigiLiccardo6 : RT @Napoli_Report: ????#Allan all’@Everton “Tutti ammiravano il nostro calcio a #Napoli. Ancora oggi mi fa male non aver vinto lo scudetto. Q… - edoardo_go : RT @Napoli_Report: ????#Allan all’@Everton “Tutti ammiravano il nostro calcio a #Napoli. Ancora oggi mi fa male non aver vinto lo scudetto. Q… -