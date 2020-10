Alfredino – Una storia italiana | nel cast Anna Foglietta | Vinicio Marchioni e Massimo Dapporto

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 13 ottobre 2020)e Luca Angeletti in- UnaLa drammatica vicenda diRampi, il bambino di soli 6 anni che nel giugno del 1981 trovò la morte cadendo in un pozzo artesiano a Vermicino, rivive in una serie tv. E’ stato annunciato in questi giorni ildi– Una, miniserie prodotta da Sky e da Marco Belardi per Lotus Production (una società Leone Film Group). I quattro episodi diretti da Marco Pontecorvo e sceneggiati da Barbara Petronio – anche produttore creativo – e Francesco Balletta, riporteranno il pubblico indietro di quarant’anni, raccontando la terribile morte, ma soprattutto le lunghissime 63 ore ...