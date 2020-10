Alex Zanardi | la perizia della Procura sull’incidente | l’accusa al camionista

JohSogos : RT @ilmessaggeroit: Alex Zanardi, la foto della perizia: «Il tir invase leggermente la corsia opposta» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Alex Zanardi, la foto della perizia: «Il tir invase leggermente la corsia opposta» - ilmessaggeroit : Alex Zanardi, la foto della perizia: «Il tir invase leggermente la corsia opposta» - codeghino10 : RT @Corriere: Alex Zanardi, il perito della Procura di Siena: «Il tir invase leggermente la corsia opposta» - Corriere : Alex Zanardi, il perito della Procura di Siena: «Il tir invase leggermente la corsia opposta» -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi

Proseguono le indagini a seguito dell’incidente in handbike di Alex Zanardi. L’ultima novità, come riportato poco fa da TgCom24.it, è che il tir con cui il campione si è scontrato, avrebbe leggermente ...Le immagini di un video fanno nuova luce sull'incidente in cui è rimasto gravemente ferito Alex Zanardi lo scorso 19 giugno. Il tir contro il quale il campione si è scontrato, prima dell'impatto, ...