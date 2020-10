Alex Zanardi incidente | il frame video prima dello schianto | FOTO

(Di martedì 13 ottobre 2020) Vicenda, c’è una immagine estrapolata da una ripresa filmata che risale a pochissimodel dramma a giugno scorso. Emerge ungramma che mostra l’attimo immediatamente precedente a quandoincappò nel drammaticonello scorso mese di giugno, in seguito al quale è rimasto anche in coma. Ora il campione … L'articoloilè apparsosul sito ViaggiNews.com

Il tir contro il quale il 19 giugno Alex Zanardi si è scontrato riportando lesioni gravissime, avrebbe leggermente invaso la corsia opposta mentre saliva lungo la provinciale che l’ex pilota di F1, su ...Nathalie McGloin è una donna disabile che gareggia in condizioni di parità contro uomini abili a Porsche. Da adolescente si è rotta la spina dorsale come passeggero in un incidente stradale, ora la ma ...