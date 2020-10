Alessio Cerci, dall’Atletico Madrid alla Serie C: la storia del Robben di Valmontone (Di martedì 13 ottobre 2020) Nuova avventura per Alessio Cerci. Le qualità del calciatore non sono assolutamente in discussione, l’ultima esperienza con la maglia della Salernitana è stata da dimenticare sia per i rapporti personali che per il contributo in campo. E’ riuscito, grazie alle sue qualità, a raggiungere livelli altissimi ed è stato ribattezzato il Robben di Valmontone dopo il paragone un pò azzardato di un giornalista con il calciatore olandese. Adesso è pronto a ripartire da una nuova squadra, l’Arezzo. In Serie C può fare la differenza, ma dovrà scendere in campo con il giusto atteggiamento, un pò mancato negli ultimi anni. Ha le potenzialità per trascinare la squadra. La carriera di Cerci E’ un mancino ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Nuova avventura per. Le qualità del calciatore non sono assolutamente in discussione, l’ultima esperienza con la maglia della Salernitana è stata da dimenticare sia per i rapporti personali che per il contributo in campo. E’ riuscito, grazie alle sue qualità, a raggiungere livelli altissimi ed è stato ribattezzato ildidopo il paragone un pò azzardato di un giornalista con il calciatore olandese. Adesso è pronto a ripartire da una nuova squadra, l’Arezzo. InC può fare la differenza, ma dovrà scendere in campo con il giusto atteggiamento, un pò mancato negli ultimi anni. Ha le potenzialità per trascinare la squadra. La carriera diE’ un mancino ...

