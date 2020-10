Alessia Marcuzzi salta Le Iene: «Sono leggermente positiva al Covid» (Di martedì 13 ottobre 2020) Alessia Marcuzzi è positiva al Covid. L’ha annunciato la stessa conduttrice in collegamento con lo studio de Le Iene, spiegando il motivo che l’ha portata a saltare la puntata. «Stamattina sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido». Leggi su vanityfair (Di martedì 13 ottobre 2020) Alessia Marcuzzi è positiva al Covid. L’ha annunciato la stessa conduttrice in collegamento con lo studio de Le Iene, spiegando il motivo che l’ha portata a saltare la puntata. «Stamattina sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido».

rtl1025 : ?? Alessia Marcuzzi questa sera non è potuta essere in studio a #LeIene. Il perché lo ha spiegato lei in collegamen… - Corriere : Alessia Marcuzzi salta la conduzione de Le Iene: «Sono leggermente positiva al Covid» - Corriere : Alessia Marcuzzi salta la conduzione de Le Iene: «Sono leggermente positiva al Covid» - Louissmouth : RT @AleManca_: Comunque ditemi quello che volete ma Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi>>>>>>>>>>>>>>>Alfonso Signorini e Barbara D'Urso #GFVIP - elfopiadino : RT @MarioManca: Nicola Savino e la Gialappa's Band confermano in diretta che Alessia Marcuzzi è risultata positiva al Covid-19 nel test eff… -