Alessia Marcuzzi, positiva al Covid: contagiata da un’amica della figlia (Di martedì 13 ottobre 2020) Alessia Marcuzzi è positiva al coronavirus. L’indiscrezione trapelata nel pomeriggio è stata confermata stasera dalla stessa conduttrice, in diretta durante la puntata de Le Iene che avrebbe dovuto condurre assieme a Nicola Savino. “Stamattina sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid, quindi io per precauzione e per la … L'articolo Alessia Marcuzzi, positiva al Covid: contagiata da un’amica della figlia proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 13 ottobre 2020)al coronavirus. L’indiscrezione trapelata nel pomeriggio è stata confermata stasera dalla stessa conduttrice, in diretta durante la puntata de Le Iene che avrebbe dovuto condurre assieme a Nicola Savino. “Stamattina sono venuta a sapere che un’amichetta di miaMia eraal, quindi io per precauzione e per la … L'articoloalda un’amicaproviene da leggilo.org.

rtl1025 : ?? Alessia Marcuzzi questa sera non è potuta essere in studio a #LeIene. Il perché lo ha spiegato lei in collegamen… - Corriere : Alessia Marcuzzi salta la conduzione de Le Iene: «Sono leggermente positiva al Covid» - repubblica : Alessia Marcuzzi positiva, salta la diretta in studio nella puntata delle Iene - VitaDaCagna : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, l'annuncio di Alessia Marcuzzi: 'Sono leggermente positiva' #Coronavirusitalia - EffimeraAlkimia : RT @perchetendenza: 'Leggermente': Perché Alessia Marcuzzi ha dichiarato di essere risultata 'leggermente positiva' al Covid -