Aldo Montano secondo figlio in arrivo: la moglie Olga di nuovo incinta

Si allarga la famiglia di Aldo Montano. Il famoso schermidore ha annunciato al settimanale Chi – nel numero in edicola da mercoledì 14 ottobre 2020 – di essere in attesa del secondo figlio. La moglie Olga Plakhina è di nuovo incinta dopo la primogenita Olympia, nata nel 2017. Il secondogenito nascerà il prossimo marzo e … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

“Mia moglie Olga e io aspettiamo il secondo figlio”, annuncia Aldo Montano in esclusiva sul prossimo numero di Chi, in edicola da mercoledì 14 ottobre. “Nascerà a marzo e siamo molto felici. La nostra ...

Si allarga la famiglia di Aldo Montano. Il famoso schermidore ha annunciato al settimanale Chi – nel numero in edicola da mercoledì 14 ottobre 2020 – di essere in attesa del secondo figlio. La moglie ...

