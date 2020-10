Aldo Montano papà bis: l’annuncio al settimanale “Chi” (Di martedì 13 ottobre 2020) Aldo Montano diventerà padre per la seconda volta a Marzo 2021: lo ha annunciato lui stesso con un’intervista al settimanale Chi in edicola domani A Marzo 2021 Aldo Montano diventerà padre per la seconda volta: lo ha annunciato lo stesso schermidore quarantaduenne tramite un’intervista al settimanale di gossip Chi in edicola domani, mercoledì 14 Ottobre 2020. Montano è già padre di una bambina, Olympia nata nel 2017 dal suo matrimonio con la collega atleta russa Olga Plakhina, che ha sposato in gran segreto nel 2015 proprio nella terra natale di lei. Rinfrancato dalle numerose gioie personali degli ultimi anni, l’atleta ha rimodulato l’idea di ritirarsi dalla pedana, decidendo quindi di partecipare ... Leggi su zon (Di martedì 13 ottobre 2020)diventerà padre per la seconda volta a Marzo 2021: lo ha annunciato lui stesso con un’intervista alChi in edicola domani A Marzo 2021diventerà padre per la seconda volta: lo ha annunciato lo stesso schermidore quarantaduenne tramite un’intervista aldi gossip Chi in edicola domani, mercoledì 14 Ottobre 2020.è già padre di una bambina, Olympia nata nel 2017 dal suo matrimonio con la collega atleta russa Olga Plakhina, che ha sposato in gran segreto nel 2015 proprio nella terra natale di lei. Rinfrancato dalle numerose gioie personali degli ultimi anni, l’atleta ha rimodulato l’idea di ritirarsi dalla pedana, decidendo quindi di partecipare ...

CalcioWeb : 'Mia moglie Olga e io aspettiamo il secondo figlio', l'annuncio dello sportivo [FOTO] - - usatoscherma : RT @sportface2016: #Scherma, Aldo #Montano: 'Sarò papà per la seconda volta' - sportface2016 : #Scherma, Aldo #Montano: 'Sarò papà per la seconda volta' - zazoomblog : Aldo Montano : Divento papà per la seconda volta - ilfestivalsport : RT @Gazzetta_it: VIDEO @ElisaLovesJesi intervista @AldoMontano0586: 'Dietro la maschera' @ilFestivalSport -