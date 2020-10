Aldo Montano papà annuncia l’arrivo del secondo figlio (Foto) (Di martedì 13 ottobre 2020) A distanza di tre anni dalla nascita di Olimpia arriva il secondo figlio per Aldo Montano e Olga Plachina. Sulla rivista Chi le Foto della famiglia, della bella e dolce Olga col pancione, l’annuncio che lo schermidore sta per diventare papà per la seconda volta. E’ al settimo cielo Aldo Montano e fino a qualche anno fa non l’avrebbe mai immaginato che essere marito e genitore sarebbero state le sue gioie più grandi. “Mia moglie e io aspettiamo il secondo figlio” ha annunciato a tutti lo sportivo rivelando su Chi che il bebè nascerò a marzo e che tutti e tre sono molto felici. Con la prima figlia, Olimpia, la loro vita era già cambiata ma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 ottobre 2020) A distanza di tre anni dalla nascita di Olimpia arriva ilpere Olga Plachina. Sulla rivista Chi ledella famiglia, della bella e dolce Olga col pancione, l’annuncio che lo schermidore sta per diventare papà per la seconda volta. E’ al settimo cieloe fino a qualche anno fa non l’avrebbe mai immaginato che essere marito e genitore sarebbero state le sue gioie più grandi. “Mia moglie e io aspettiamo il” hato a tutti lo sportivo rivelando su Chi che il bebè nascerò a marzo e che tutti e tre sono molto felici. Con la prima figlia, Olimpia, la loro vita era già cambiata ma ...

