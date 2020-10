Aldo Montano annuncia il nuovo arrivo, la moglie Olga è incinta di nuovo (Di martedì 13 ottobre 2020) Aldo Montano annuncia il nuovo arrivo con una copertina di Chi, l’atleta e la moglie Olga aspettano il secondo figlio. Ecco le sue parole. foto facebookIl famoso schermidore ha annunciato sulle pagine di Chi la bellissima notizia che riguarda la sua famiglia, quella che sta costruendo con la moglie Olga che nel 2017 gli ha regalato la gioia di diventare padre per la prima volta. Oggi a distanza di qualche anno, l’ex fidanzato di Antonella Mosetti annuncia l’arrivo del suo secondo figlio e per l’occasione parla anche del suo futuro sportivo sul quale ha decisamente cambiato idea rispetto a prima. Questo resta un segnale ... Leggi su chenews (Di martedì 13 ottobre 2020)ilcon una copertina di Chi, l’atleta e laaspettano il secondo figlio. Ecco le sue parole. foto facebookIl famoso schermidore hato sulle pagine di Chi la bellissima notizia che riguarda la sua famiglia, quella che sta costruendo con lache nel 2017 gli ha regalato la gioia di diventare padre per la prima volta. Oggi a distanza di qualche anno, l’ex fidanzato di Antonella Mosettil’del suo secondo figlio e per l’occasione parla anche del suo futuro sportivo sul quale ha decisamente cambiato idea rispetto a prima. Questo resta un segnale ...

zazoomblog : Aldo Montano papà bis: l’annuncio al settimanale “Chi” - #Montano #l’annuncio #settimanale - zazoomblog : Aldo Montano al settimo cielo: Divento papà per la seconda volta - #Montano #settimo #cielo: #Divento - CalcioWeb : 'Mia moglie Olga e io aspettiamo il secondo figlio', l'annuncio dello sportivo [FOTO] - - usatoscherma : RT @sportface2016: #Scherma, Aldo #Montano: 'Sarò papà per la seconda volta' - sportface2016 : #Scherma, Aldo #Montano: 'Sarò papà per la seconda volta' -