Alan Moore: "L'ascesa di Trump e la Brexit? Colpa dei cinecomic" (Di martedì 13 ottobre 2020) Alan Moore punta il dito contro i cinecomic, colpevoli a suo parere di aver reso più infantile la popolazione, contribuendo così all'ascesa del Presidente Trump e alla Brexit. Secondo l'autore inglese Alan Moore la popolarità dei supereroi e l'incredibile successo dei cinecomic potrebbero aver contribuito all'ascesa di Donald Trump e alla Brexit. In un'intervista rilasciata a Deadline per promuovere il suo nuovo film, il fantasy The Show, il 66enne Moore torna a prendere di mira i vari Avengers e Justice League, colpevoli di aver "infantilizzato la popolazione distraendola dalla complessità del mondo moderno": "Non vedo un film di supereroi ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 ottobre 2020)punta il dito contro i, colpevoli a suo parere di aver reso più infantile la popolazione, contribuendo così all'del Presidentee alla. Secondo l'autore inglesela popolarità dei supereroi e l'incredibile successo deipotrebbero aver contribuito all'di Donalde alla. In un'intervista rilasciata a Deadline per promuovere il suo nuovo film, il fantasy The Show, il 66ennetorna a prendere di mira i vari Avengers e Justice League, colpevoli di aver "infantilizzato la popolazione distraendola dalla complessità del mondo moderno": "Non vedo un film di supereroi ...

GesuKrishna : Sempre lucidissimo Alan - bombadur : Beh, c'è materiale su cui riflettere. - RomanoPasqua : 'Adulti vittime della retrotopia, per dirla alla Bauman' - AmePhenix : Alan Moore: siamo degli adulti squallidi, intrappolati nei ricordi, che consumano roba grottesca pensata per i raga… - fumettologica : Per Alan Moore il successo dei film di supereroi e l’elezione di Trump sono sintomi dello stesso male -