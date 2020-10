Al Teatro Sannazaro lo spettacolo Paese Mio Bello – L’Italia che cantava e canta (Di martedì 13 ottobre 2020) Paese Mio Bello (L’Italia che cantava e canta) al Teatro Sannazaro il 16 e 17 ottobre, ore 21,00. Una serata senza dubbio molto interessante quella che è stata programmata per il 16 e 17 ottobre prossimo quando il quartetto di voci composto da Lello Giulivo, Gianni Lamagna, Anna Spagnuolo e Patrizia Spinosi, accompagnato dalle chitarre … Leggi su 2anews (Di martedì 13 ottobre 2020)Mio(L’Italia che) alil 16 e 17 ottobre, ore 21,00. Una serata senza dubbio molto interessante quella che è stata programmata per il 16 e 17 ottobre prossimo quando il quartetto di voci composto da Lello Giulivo, Gianni Lamagna, Anna Spagnuolo e Patrizia Spinosi, accompagnato dalle chitarre …

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CONCERTO - Lello Giulivo, Gianni Lamagna, Anna Spagnuolo e Patrizia Spinosi in Paese Mio Bello (L’Italia che cantava e… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CONCERTO - Lello Giulivo, Gianni Lamagna, Anna Spagnuolo e Patrizia Spinosi in Paese Mio Bello (L’Italia che cantava e… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CONCERTO - Lello Giulivo, Gianni Lamagna, Anna Spagnuolo e Patrizia Spinosi in Paese Mio Bello (L’Italia che cantava e… - apetrazzuolo : CONCERTO - Lello Giulivo, Gianni Lamagna, Anna Spagnuolo e Patrizia Spinosi in Paese Mio Bello (L’Italia che cantav… - napolimagazine : CONCERTO - Lello Giulivo, Gianni Lamagna, Anna Spagnuolo e Patrizia Spinosi in Paese Mio Bello (L’Italia che cantav… -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Sannazaro Paese Mio Bello (L’Italia che cantava e canta) al Teatro Sannazaro Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online Paese Mio Bello (L’Italia che cantava e canta) al Teatro Sannazaro

NAPOLI – Il quartetto di voci composto da Lello Giulivo, Gianni Lamagna, Anna Spagnuolo e Patrizia Spinosi – accompagnato dalle chitarre di Michele Boné e Paolo Propoli – si esibirà venerdì 16 e sabat ...

CONCERTO - Lello Giulivo, Gianni Lamagna, Anna Spagnuolo e Patrizia Spinosi in Paese Mio Bello (L’Italia che cantava e canta) al Teatro Sannazaro

Il quartetto di voci composto da Lello Giulivo, Gianni Lamagna, Anna Spagnuolo e Patrizia Spinosi – accompagnato dalle chitarre di Michele Boné e Paolo Propoli – si esibirà venerdì 16 e sabato 17 otto ...

NAPOLI – Il quartetto di voci composto da Lello Giulivo, Gianni Lamagna, Anna Spagnuolo e Patrizia Spinosi – accompagnato dalle chitarre di Michele Boné e Paolo Propoli – si esibirà venerdì 16 e sabat ...Il quartetto di voci composto da Lello Giulivo, Gianni Lamagna, Anna Spagnuolo e Patrizia Spinosi – accompagnato dalle chitarre di Michele Boné e Paolo Propoli – si esibirà venerdì 16 e sabato 17 otto ...