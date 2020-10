Al Bano non ha mantenuto la promessa, la grave accusa del giornalista (Di martedì 13 ottobre 2020) Al Bano e Loredana Lecciso non si sposano. E secondo il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi la colpa è di lui: “Non ha tenuto fede alla promessa”. Niente nozze tra Al Bano e Loredana Lecciso. Mentre si infittiscono i rumors sul triangolo amoroso che vedrebbe la coppia traballare complice l’entrata (o meglio il ritorno) … Leggi su viagginews (Di martedì 13 ottobre 2020) Ale Loredana Lecciso non si sposano. E secondo il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi la colpa &e; di lui: “Non ha tenuto fede alla”. Niente nozze tra Ale Loredana Lecciso. Mentre si infittiscono i rumors sul triangolo amoroso che vedrebbe la coppia traballare complice l’entrata (o meglio il ritorno) …

OriettaBerti : RT @chetempochefa: 'Osvaldo non ha detto 'sì', l'ha fatto solo con la testa, ma il prete l'ha preso per buono. Quando hanno trasmesso la ce… - br1olo : @giorgiobona06 No vabbè l’ho fatto perché non avevo foto recenti mie decenti e dovevo scegliere tra Killua (??) e A… - Valedance11 : RT @chetempochefa: 'Osvaldo non ha detto 'sì', l'ha fatto solo con la testa, ma il prete l'ha preso per buono. Quando hanno trasmesso la ce… - legeme14 : RT @BastaLucy: #Sanremo2021 I big e le canzoni in gara: •Al Bano e Romina-Pandemia Canaglia •Elio e le storie tese-La terra dei runners •M… - FStrale3 : @SatiriCaZz Manca Al Bano... e, per non far dispetto a nessuno, anche A Riccia, Vel Letri e Gen Zano -