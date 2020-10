Agente Malinovskyi: “Il Napoli era interessato ma non ha mai fatto offerte” (Di martedì 13 ottobre 2020) Ai microfoni di Radio Marte ha parlato Sergiy Serebrennikov, Agente di Ruslan Malinovskyi, giocatore dell’Atalanta. L’Agente ha parlato della trattativa non partita con il Napoli, che non ha mai presentato offerte all’Atalanta per il giocatore. Queste le sue parole: “Perché la trattativa con il Napoli non è andata a buon fine? Ad essere onesti, il Napoli è stato interessato ma non si è mai arrivati a un’offerta ufficiale all’Atalanta, c’è stata una manifestazione di interesse, un dialogo, ma è finita lì. Al momento il giocatore è concentrato con la Nazionale, stasera giocherà contro la Spagna e poi tornerà a Bergamo per concentrarsi sulla gara contro il ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 ottobre 2020) Ai microfoni di Radio Marte ha parlato Sergiy Serebrennikov,di Ruslan, giocatore dell’Atalanta. L’ha parlato della trattativa non partita con il, che non ha mai presentato offerte all’Atalanta per il giocatore. Queste le sue parole: “Perché la trattativa con ilnon è andata a buon fine? Ad essere onesti, ilè statoma non si è mai arrivati a un’offerta ufficiale all’Atalanta, c’è stata una manifestazione di interesse, un dialogo, ma è finita lì. Al momento il giocatore è concentrato con la Nazionale, stasera giocherà contro la Spagna e poi tornerà a Bergamo per concentrarsi sulla gara contro il ...

