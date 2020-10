Afrojack | chi è il marito di Elettra Lamborghini?

Leggi su aciclico

(Di martedì 13 ottobre 2020) Chi è? Nome: Nick Van de Wall Data di nascita: 9 Settembre 1987 Età: 32 Anni Altezza: 202 Cm Peso: 100 Kg Segno zodiacale: Vergine Professione: Disk Jockey, Produttore discografico e Remixer Luogo di nascita: Spijkenisse (Olanda) Tatuaggi: Nessuno Profilo Instagram ufficiale: @Si è parlato molto dell’assenza della sorella dial suo matrimonio con. «Avrei voluto esserci anch’io» ha scritto Ginevra. Il motivo per cui Ginevra non c’era è che non è stata invitata:non aveva piacere di averla vicina nel suo giorno più importante e speciale. «Eravamo in pochi, ma buoni – ha detto la cantante ...