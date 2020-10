Adriano Celentano: “Giovani senza mascherina coraggiosi? Stron****! Sono folli” (Di martedì 13 ottobre 2020) Adriano Celentano dice la sua sulla pandemia mondiale criticando aspramente i negazionisti e i giovani che non rispettano le regole di sicurezza Fonte Facebook – Spettacolo FanpageLa situazione riguardante il nuovo aumento dei contagiati da coronavirus tiene banco in Italia e nel mondo. Un momento decisamente non semplice che però si deve affrontare con la massima unità di intenti. Un’opinione condivisa anche da uno degli artisti più celebri della storia della musica italiana, ovvero Adriano Celentano. Il Molleggiato però ha parlato della pandemia con tono polemico puntando il dito contro coloro che ne negano l’esistenza o che sfidano il virus non mettendo in pratica le disposizioni a cui bisogna attenersi in questa fase. A tal proposito ha aperto una ... Leggi su chenews (Di martedì 13 ottobre 2020)dice la sua sulla pandemia mondiale criticando aspramente i negazionisti e i giovani che non rispettano le regole di sicurezza Fonte Facebook – Spettacolo FanpageLa situazione riguardante il nuovo aumento dei contagiati da coronavirus tiene banco in Italia e nel mondo. Un momento decisamente non semplice che però si deve affrontare con la massima unità di intenti. Un’opinione condivisa anche da uno degli artisti più celebri della storia della musica italiana, ovvero. Il Molleggiato però ha parlato della pandemia con tono polemico puntando il dito contro coloro che ne negano l’esistenza o che sfidano il virus non mettendo in pratica le disposizioni a cui bisogna attenersi in questa fase. A tal proposito ha aperto una ...

