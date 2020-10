Accertamenti esattoriali, cosa succederà il 16 ottobre? (Di martedì 13 ottobre 2020) Con l’inizio della prima quarantena, per fronteggiare la crisi che molte famiglie si trovano ancora a vivere, come conseguenza dello stop lavorativo, il Governo aveva deciso di sospendere gli Accertamenti esattoriali. Parliamo di probabili pignoramenti o ingiunzioni fiscali che gravano su chi ha debiti con il fisco o ha ricevuto delle multe che non ha potuto e voluto pagare. Il termine di questa sospensione è vicina, giovedì 15 ottobre riprenderanno le normali attività di controllo e di invio dell’Agenzia delle Entrate. Gli Accertamenti esattoriali riprenderanno definitivamente giovedì 16 ottobre con queste operazioni 1) Controlli esecutivi2) Ingiunzioni3) Pignoramenti finanziari, si avviano dei procedimenti da bloccare o affrontare secondo ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Con l’inizio della prima quarantena, per fronteggiare la crisi che molte famiglie si trovano ancora a vivere, come conseguenza dello stop lavorativo, il Governo aveva deciso di sospendere gli. Parliamo di probabili pignoramenti o ingiunzioni fiscali che gravano su chi ha debiti con il fisco o ha ricevuto delle multe che non ha potuto e voluto pagare. Il termine di questa sospensione è vicina, giovedì 15riprenderanno le normali attività di controllo e di invio dell’Agenzia delle Entrate. Gliriprenderanno definitivamente giovedì 16con queste operazioni 1) Controlli esecutivi2) Ingiunzioni3) Pignoramenti finanziari, si avviano dei procedimenti da bloccare o affrontare secondo ...

