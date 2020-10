A quarant’anni dalla marcia dei 40mila in Fca si lavora male

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 13 ottobre 2020) Ormai è assodato: erano molti meno in corteo per le strade di Torino. Ma è passata alla storia come «ladei». Oggi cade il 40esimo anniversario della manifestazione dei colletti bianchi, dei capi e dei quadri della Fiat che – sotto la spinta di Romiti – scesero in piazza per chiedere la fine degli scioperi a Mirafiori. E i nemici del sindacato e deitori festeggeranno. La Fondazione Claudio Sabattini e la Fiom hanno invece deciso di fare … Continua L'articolo A quarant’annideiin Fca siproviene da il manifesto.