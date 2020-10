A Discovery of Witches: riapre il set della terza stagione dopo il caso di Covid e arriva il trailer della seconda (Di martedì 13 ottobre 2020) Prime immagini di A Discovery of Witches – Il Manoscritto delle streghe 2 su Sky UK a gennaio Riprendono le riprese della terza di A Discovery of Witches – Il Manoscritto delle streghe, la serie tv di Sky in pausa dallo scorso 8 ottobre a causa di un test positivo al Covid-19. dopo aver isolato la persona dello staff risultata positiva, senza un’ulteriore diffusione dei casi, la produzione della terza stagione è stata fatta ripartire. La serie tv prodotta da Sky Vision e Bad Wolf, produzione originale Sky, sta preparando la terza stagione mentre la seconda deve essere ancora rilasciata, ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 13 ottobre 2020) Prime immagini di Aof– Il Manoscritto delle streghe 2 su Sky UK a gennaio Riprendono le ripresedi Aof– Il Manoscritto delle streghe, la serie tv di Sky in pausa dallo scorso 8 ottobre a causa di un test positivo al-19.aver isolato la persona dello staff risultata positiva, senza un’ulteriore diffusione dei casi, la produzioneè stata fatta ripartire. La serie tv prodotta da Sky Vision e Bad Wolf, produzione originale Sky, sta preparando lamentre ladeve essere ancora rilasciata, ...

Teleblogmag : Anche il set della terza stagione di A Discovery of Witches è stato colpito dal Covid-19 - sinceereIyme : Matthew alla fine della quarta puntata di a discovery of witches - badtasteit : #ADiscoveryOfWitches: in pausa le riprese della terza stagione a causa del COVID-19 - _bemyconstant_ : Ma parlando di serie scagate ma quando esce la seconda di 'a discovery of witches'? Sto aspettando sti fottuti 8 episodi da una vita - cinefilosit : #ADiscoveryofWitches 2: trailer ufficiale della seconda stagione -

Ultime Notizie dalla rete : Discovery Witches A Discovery of Witches 2: trailer ufficiale della seconda stagione - Serie Tv Cinefilos.it A Discovery of Witches: sospese le riprese della terza stagione a causa del Covid-19

A Discovery of Witches: sospese le riprese della terza stagione a causa del Covid-19. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!

A Discovery of Witches, uno sguardo al passato con il trailer della seconda stagione

Il primo trailer della seconda stagione della serie Sky, A Discovery of Witches, ci porta nel passato, dove la storia prende pieghe inaspettate.

A Discovery of Witches: sospese le riprese della terza stagione a causa del Covid-19. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!Il primo trailer della seconda stagione della serie Sky, A Discovery of Witches, ci porta nel passato, dove la storia prende pieghe inaspettate.