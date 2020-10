A 2 anni muore impiccato mentre salta sul divano (Di martedì 13 ottobre 2020) Il piccolo, che stava saltando sul divano mentre giocava, è deceduto per “lesioni cerebrali irreversibili” in seguito allo strangolamento. Una tragedia inspiegabile si è abbattuta sulla Cornovaglia, dove un bambino di soli 2 anni, Cobie Grimshaw, è morto impiccato con una cordicella per legare le tende nella sua casa di Looe mentre stava saltando sul divano. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 13 ottobre 2020) Il piccolo, che stavando sulgiocava, è deceduto per “lesioni cerebrali irreversibili” in seguito allo strangolamento. Una tragedia inspiegabile si è abbattuta sulla Cornovaglia, dove un bambino di soli 2, Cobie Grimshaw, è mortocon una cordicella per legare le tende nella sua casa di Looestavando sul. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

matteosalvinimi : ??Dal web: 'Un ragazzo di quindici anni, Abou, muore sulla nave #quarantena 'Allegra' per negligenza di cure. Per l… - matteosalvinimi : #Salvini: quanto accaduto a questo ragazzo di 15 anni è gravissimo, ne avete sentito parlare al tg? Fosse accaduto… - fattoquotidiano : Migranti, a 15 anni muore in ospedale a Palermo dopo aver trascorso la quarantena sulla nave: “Corpo martoriato per… - valy_s : @ILupobianco @DottAngeloC @mignoloeprof @Antonio_Caramia @fdalmaso Non so cosa abbia fatto il tuo vicino.. per anzi… - Mariann84321559 : RT @GeMa7799: Dovete chiedere al governo dati dei decessi anno per anno, l'opposizione ha l'obbligo di verificare, sembra che ogni malattia… -