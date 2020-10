"6 giorni al lavoro con i sintomi covid": primario indagato per epidemia colposa a Belluno (Di martedì 13 ottobre 2020) Aveva manifestato i sintomi del covid dopo essere rientrato da una vacanza in Thailandia, ma prima di sottoporsi al tampone, positivo, il primario di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Belluno avrebbe continuato a lavorare per 6 giorni in reparto, dando vita al primo focolaio del virus. Per questo il medico, Roberto Bianchini, 61 anni, è ora indagato dalla Procura di Belluno per epidemia colposa aggravata. Una vicenda che risale agli inizi della pandemia, verso la fine di febbraio. Bianchini - riferiscono i quotidiani locali - era rientrato in ospedale dopo un viaggio in Thailandia, dal 14 al 24 febbraio. Pur essendo rientrato in Italia da un’area a rischio, il primario non è rimasto in ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Aveva manifestato ideldopo essere rientrato da una vacanza in Thailandia, ma prima di sottoporsi al tampone, positivo, ildi Otorinolaringoiatria dell’Ospedale diavrebbe continuato a lavorare per 6in reparto, dando vita al primo focolaio del virus. Per questo il medico, Roberto Bianchini, 61 anni, è oradalla Procura diperaggravata. Una vicenda che risale agli inizi della pandemia, verso la fine di febbraio. Bianchini - riferiscono i quotidiani locali - era rientrato in ospedale dopo un viaggio in Thailandia, dal 14 al 24 febbraio. Pur essendo rientrato in Italia da un’area a rischio, ilnon è rimasto in ...

