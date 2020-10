Zaniolo, l’agente: “Tanti top club per lui non solo Juventus. Spero torni per l’Europeo” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, ha parlato apertamente della posizione del proprio assistito dopo l'infortunio subito ad inizio stagione. Mercato e prospettive future nelle parole del procuratore ai microfoni di Tuttosport.Zaniolo: parla l'agentecaption id="attachment 1018541" align="alignnone" width="674" Zaniolo (getty images)/caption"Per Nicolò si erano interessati tutti i top club, non solo la Juventus. Poi l'infortunio, il Covid e l'avvento della nuova proprietà giallorossa hanno cambiato gli scenari", ha esordito l'agente del calciatore. "Il presidente Friedkin fin da subito ha messo Nicolò al centro del progetto e di questo siamo molto orgogliosi anche perché a Roma è esploso e penso sia l'ambiente giusto anche per provare a ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 12 ottobre 2020) Claudio Vigorelli, agente di Nicolò, ha parlato apertamente della posizione del proprio assistito dopo l'infortunio subito ad inizio stagione. Mercato e prospettive future nelle parole del procuratore ai microfoni di Tuttosport.: parla l'agentecaption id="attachment 1018541" align="alignnone" width="674"(getty images)/caption"Per Nicolò si erano interessati tutti i top, nonla. Poi l'infortunio, il Covid e l'avvento della nuova proprietà giallorossa hanno cambiato gli scenari", ha esordito l'agente del calciatore. "Il presidente Friedkin fin da subito ha messo Nicolò al centro del progetto e di questo siamo molto orgogliosi anche perché a Roma è esploso e penso sia l'ambiente giusto anche per provare a ...

ItaSportPress : Zaniolo, l'agente: 'Tanti top club per lui non solo Juventus. Spero torni per l'Europeo' - - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? #Roma #Juventus - Parla l'agente di #Zaniolo: 'Cercato da tutti i top club' - it_mainsport : RT @it_mainsport: L’agente dell’esterno bianconero, Claudio #Vigorelli, ha parlato del talento della #Roma , Nicolò #Zaniolo e di #frabotta… - romanewseu : L’agente di #Zaniolo scatena i #bookmakers: l’approdo alla #Juve è dato a 4,00. In lista anche l'#Inter #ASRoma… - sportli26181512 : Roma, le parole dell'agente scatenano i bookies: Zaniolo alla Juve a bassa quota, in lista anche Inter e Milan: Sen… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo l’agente VIDEO - Roma, l'incontro a sorpresa con Zaniolo: ecco la reazione dei bambini Il Romanista