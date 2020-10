Yakuza: Like a Dragon, si combatte nel nuovo gameplay (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una demo giocabile mette in risalto i combattimenti ed un nuovo minigioco. Ecco il nuovo gameplay di Yakuza: Like a Dragon I combattimenti a turni, una quest secondaria, l’esplorazione della mappa ed un minigioco. Sono questi alcuni dei punti salienti dei nuovi video di gameplay di Yakuza: Like a Dragon, registrato nella versione Xbox Series X. L’ultimo capitolo della saga pubblicato da SEGA è un vero e proprio punto di svolta, che cambia completamente le carte in tavola rispetto al passato. Qui sotto vi lasciamo un video estratto dalla demo grazie al quale potete iniziare a farvi un’idea sulla nuova formula di gioco. Il gameplay Yakuza: Like ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una demo giocabile mette in risalto i combattimenti ed unminigioco. Ecco ildiI combattimenti a turni, una quest secondaria, l’esplorazione della mappa ed un minigioco. Sono questi alcuni dei punti salienti dei nuovi video didi, registrato nella versione Xbox Series X. L’ultimo capitolo della saga pubblicato da SEGA è un vero e proprio punto di svolta, che cambia completamente le carte in tavola rispetto al passato. Qui sotto vi lasciamo un video estratto dalla demo grazie al quale potete iniziare a farvi un’idea sulla nuova formula di gioco. Il...

