Yakuza: Like a Dragon per Xbox Series X in azione in nuovi video gameplay (Di lunedì 12 ottobre 2020) Vari portali specializzati hanno pubblicato nuove anteprime di Yakuza: Like a Dragon oggi, che includono sequenze di gioco in esecuzione su Xbox Series X.Le anteprime disponibili sono di COGconnected, GameSpot, IGN, Kinda Funny Games, RPGSite, Siliconera e VG247.Yakuza: Like a Dragon uscirà per le piattaforme Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store il 10 novembre in occidente. La versione PlayStation 5 arriverà il 2 marzo 2021. Per la prima volta il titolo è uscito per PlayStation 4 a dicembre 2019 in Giappone.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 ottobre 2020) Vari portali specializzati hanno pubblicato nuove anteprime dioggi, che includono sequenze di gioco in esecuzione suX.Le anteprime disponibili sono di COGconnected, GameSpot, IGN, Kinda Funny Games, RPGSite, Siliconera e VG247.uscirà per le piattaforme, PlayStation 4,One e PC tramite Steam e Microsoft Store il 10 novembre in occidente. La versione PlayStation 5 arriverà il 2 marzo 2021. Per la prima volta il titolo è uscito per PlayStation 4 a dicembre 2019 in Giappone.Leggi altro...

AkibaGamers : Alcuni siti specializzati hanno rilasciato dei nuovi gameplay dedicati alla versione Xbox Series X dell'attesissimo… - Eurogamer_it : Ecco #YakuzaLikeaDragon in azione su #XboxSeriesX. - AkibaGamers : La nostra anteprima di Yakuza: Like a Dragon, il settimo capitolo della saga Ryu Ga Gotoku che arriva in Occidente… - IGNitalia : Arriva il combattimento a turni, cambia il protagonista e c’è una nuova città tutta da esplorare. Non si può certo… - Multiplayerit : Yakuza: Like a Dragon, l’abbiamo giocato su Xbox Series X -