Whoopi Goldberg su Sister Act 3: «C’è bisogno di qualcosa di leggero in questo momento» (Di lunedì 12 ottobre 2020) La domanda che tutti stavamo aspettando arriva quasi alla fine: «Ci sarà davvero Sister Act 3?» chiede Fabio Fazio a Whoopi Goldberg, ospite di Che tempo che fa. La risposta, così come aveva avuto modo di annunciare lei stessa allo show di James Corden, non delude le aspettative: «Ci stiamo lavorando, è vero». L’attrice premio Oscar spiega, infatti, che la preparazione è in fase preliminare, e che tutto è riposto nella sceneggiatura attualmente in fase di scrittura. https://twitter.com/chetempochefa/status/1315379781958066179 Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 ottobre 2020) La domanda che tutti stavamo aspettando arriva quasi alla fine: «Ci sarà davvero Sister Act 3?» chiede Fabio Fazio a Whoopi Goldberg, ospite di Che tempo che fa. La risposta, così come aveva avuto modo di annunciare lei stessa allo show di James Corden, non delude le aspettative: «Ci stiamo lavorando, è vero». L’attrice premio Oscar spiega, infatti, che la preparazione è in fase preliminare, e che tutto è riposto nella sceneggiatura attualmente in fase di scrittura. https://twitter.com/chetempochefa/status/1315379781958066179

