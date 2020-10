“We are who we are”: ecco perché la nuova serie di Luca Guadagnino ha conquistato la critica americana (Di lunedì 12 ottobre 2020) «Per tutta la vita fingiamo di essere qualcuno altro, per poi scoprire che eravamo qualcuno che fingeva di essere noi». L’adolescenza, la non accettazione di sé, l’identità di genere, la famiglia, la scoperta del proprio io, il rapporto con il mondo adulto, questi sono i temi tratti nella prima serie di Luca Guadagnino We are who we are, acclamata dalla critica americana. Il regista di Call by your name (candidato agli Oscar come miglior film 2018) approda nel piccolo schermo italiano con un nuovo progetto di cui si firma showrunner, sceneggiatore, regista e produttore esecutivo. La serie, scritta con Paolo Giordano, Sean Conway e Francesca Manieri, prodotta da The Apartment Wildside e Sky-HBO, è composta da otto episodi in onda su Sky ... Leggi su domanipress (Di lunedì 12 ottobre 2020) «Per tutta la vita fingiamo di essere qualcuno altro, per poi scoprire che eravamo qualcuno che fingeva di essere noi». L’adolescenza, la non accettazione di sé, l’identità di genere, la famiglia, la scoperta del proprio io, il rapporto con il mondo adulto, questi sono i temi tratti nella primadiWe are who we are, acclamata dalla. Il regista di Call by your name (candidato agli Oscar come miglior film 2018) approda nel piccolo schermo italiano con un nuovo progetto di cui si firma showrunner, sceneggiatore, regista e produttore esecutivo. La, scritta con Paolo Giordano, Sean Conway e Francesca Manieri, prodotta da The Apartment Wildside e Sky-HBO, è composta da otto episodi in onda su Sky ...

