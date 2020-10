(Di lunedì 12 ottobre 2020) Nato da un'idea di Kevinino, il colorato videoclip, annunciato da Barbara D'Urso durante una puntata di Pomeriggio 5 e presentato l'8 ottobre in anteprima sul portale Tgcom24,; stato realizzato ...

fainformazione : Wanda Fisher “Favolosa” è il nuovo singolo della cantante italo-americana icona dell’eurodance anni ‘90 La perform… - fainfocultura : Wanda Fisher “Favolosa” è il nuovo singolo della cantante italo-americana icona dell’eurodance anni ‘90 La perform… - davided81 : Ma questa è Ivana Spagna che si scontrata con Wanda Fisher e Nathalie Caldonazzo #domenicalive - 80_90_00 : RT @KyriakosJabo: Come minimo la D'Urso risponde con un pezzo da novanta... tipo Wanda Fisher! ?? Grande @fabfazio! ?? - KyriakosJabo : Come minimo la D'Urso risponde con un pezzo da novanta... tipo Wanda Fisher! ?? Grande @fabfazio! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Fisher

La performer e corista dei più grandi artisti della musica leggera italiana (Lucio Battisti, Mina, Vasco Rossi, Raffaella Carrà, Fabrizio De André – solo per citarne alcuni), torna in radio con un iro ...Daniele Pompili è su tutte le furie. L’ex fidanzato di Floriana Secondi, visto qualche tempo fa nel salotto di Barbara d’Urso ma pure a Ciao Darwin, non ha gradito le recenti dichiarazioni di Manila G ...