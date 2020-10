Volley | Superlega | i risultati della 4a giornata

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Laha disputato nello scorso weekend il quarto turno di regular season; nessun tie-break in questa entusiasmantedi pallavolo maschile. Punteggio pieno dunque per Milano, Perugia, Civitanova, Ravenna, Vibo Valentia e Trentino. Poco riposo anche questa settimana che vedrà scendere in campo per il turno infrasettimanale sia lache Serie A1 e A2 difemminile. Scopriamo quindi insieme i4adimaschile. Leo Shoes Modena-Allianz Milano – Photo Credit: Zanetti, ufficio Stampa PowerLe partite4aDopo lo scivolone del turno infrasettimanale, Milano si rialza e torna alla vittoria; al PalaPanini in ...

4' di lettura 12/10/2020 - Una Cucine Lube Civitanova concreta e determinata espugna in tre set il campo del Vero Volley Monza ottenendo così la quarta vittoria in altrettante gare in SuperLega. I ...Pontini ancora a zero punti in classifica dopo 4 giornate di Superlega; Cavuto: “Lavorare è l’unico modo che conosco per uscire da questa situazione” ...