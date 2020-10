Vitalizi, Palazzo Madama fa ricorso contro la reintroduzione del privilegio per ex senatori. Stop alla restituzione degli arretrati milionari (Di lunedì 12 ottobre 2020) Niente da fare per i circa 700 ex senatori in pensione che nel giugno scorso hanno esultato dopo che la commissione Contenziosa di Palazzo Madama ha accolto i ricorsi sull’abolizione dei Vitalizi. La sentenza imponeva agli uffici del Senato di restituire gli arretrati milionari che hanno accumulato dal 2018 a oggi, cioè da quando il loro assegno pensionistico è stato ricalcolato sulla base del sistema contributivo a cui sono sottoposti tutti i cittadini. Ma dovranno ancora aspettare. Come anticipato da Il Fatto Quotidiano nei giorni scorsi, ora che le motivazioni della sentenza sono state depositate la segretaria generale del Senato Elisabetta Serafin ha fatto appello contro la decisione della commissione Contenziosa, congelando di fatto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Niente da fare per i circa 700 exin pensione che nel giugno scorso hanno esultato dopo che la commissione Contenziosa diha accolto i ricorsi sull’abolizione dei. La sentenza imponeva agli uffici del Senato di restituire gliche hanno accumulato dal 2018 a oggi, cioè da quando il loro assegno pensionistico è stato ricalcolato sulla base del sistema contributivo a cui sono sottoposti tutti i cittadini. Ma dovranno ancora aspettare. Come anticipato da Il Fatto Quotidiano nei giorni scorsi, ora che le motivazioni della sentenza sono state depositate la segretaria generale del Senato Elisabetta Serafin ha fatto appellola decisione della commissione Contenziosa, congelando di fatto la ...

Ricorso e sospensiva. Il Senato impugna il verdetto che ripristina i maxi-vitalizi. Palazzo Madama prepara l'appello contro la sentenza della Commissione contenziosa LA NOTIZIA

Bloccata la restituzione dei soldi agli ex onorevoli. di Ilaria Proietti C’è chi già brinda e chi è più cauto. Perché la sentenza che ha ripristinato i vitalizi agli ex senatori – che erano stati tagl ...

