Violenza sull’autobus | fumano e prendono a pugni  l’autista Lo picchiano anche per strada

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Nuovo episodio disull’autobus. Due giovani si erano accesi una sigaretta sul mezzo e non avevano nemmeno la mascherina. Quando l’autista li ha richiamati, lo hanno preso a calci e pugni. È successo a Bologna. Una signora ha chiamato i carabinieri per segnalare il pestaggio e chiedere aiuto.lei era a bordo della linea 19, ferma davanti alla pensilina “Togliatti”.sull’autobus, l’autista è un 47enne I militari hanno soccorso l’uomo, un 47enne italiano che – in evidente stato di agitazione e affanno – ha raccontato ai militari di essere stato preso a calci e pugni da una coppia di ragazzi. I due erano su tutte le furie perché non volevano essere rimproverati per una sigaretta che stavano «fumando in santa pace», seduti sui ...