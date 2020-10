Vino: l'altoatesino Andrè Senoner è il nuovo ambasciatore dell'Albana (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma, 12 ott. (Labitalia) - E' altoatesino il nuovo ambasciatore dell'Albana. Si chiama Andrè Senoner, ha 28 anni, abita a Laion in provincia di Bolzano e ieri, a Bertinoro (Forlì-Cesena), ha sbaragliato tutti vincendo la quarta edizione del 'Master Romagna Albana'. Al giovane sommelier Ais sono andati 2mila euro del Consorzio Vini di Romagna e il titolo di ambasciatore del vitigno bianco per eccellenza della Romagna (prima Docg in Italia nel 1987). Il Master è organizzato da Ais Romagna, Comune di Bertinoro, Consorzio Vini di Romagna, Consorzio Vini di Bertinoro. Decisamente combattuta la gara che ha messo a confronto 14 concorrenti da quattro regioni d'Italia. Al ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma, 12 ott. (Labitalia) - E'il. Si chiama, ha 28 anni, abita a Laion in provincia di Bolzano e ieri, a Bertinoro (Forlì-Cesena), ha sbaragliato tutti vincendo la quarta edizione del 'Master Romagna'. Al giovane sommelier Ais sono andati 2mila euro del Consorzio Vini di Romagna e il titolo didel vitigno bianco per eccellenzaa Romagna (prima Docg in Italia nel 1987). Il Master; organizzato da Ais Romagna, Comune di Bertinoro, Consorzio Vini di Romagna, Consorzio Vini di Bertinoro. Decisamente combattuta la gara che ha messo a confronto 14 concorrenti da quattro regioni d'Italia. Al ...

