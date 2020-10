Villa Bellombra | nel 2022 una nuova sede per il centro d’eccellenza di riabilitatazione

Leggi su dire

(Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – “È tempo di grandi investimenti per Villa Bellombra, presidio ospedaliero specializzato nella riabilitazione intensiva, fondato nel 1924, che entro due anni trasferirà la propria sede. Dalla storica palazzina di via Bellombra, dove oggi continua ad erogare cure e assistenza a pazienti neurologici ed ortopedici, al complesso innovativo in costruzione nella frazione di Casteldebole (BO)”. Così si legge in una nota del Consorzio Colibrì. “Dopo l’acquisto nel 2019- prosegue il comunicato- di apparecchiature robotiche per la riabilitazione, tra le più innovative a livello mondiale, gli investimenti importanti per il presidio ospedaliero accreditato con il Sistema Sanitario Nazionale continuano per aumentare i livelli di benessere psicofisico per i pazienti. Grazie ad una struttura funzionale, moderna e dotata di tutti i comfort, la nuova Villa Bellombra sarà in grado di rispondere in modo più complesso e puntuale alle sfide della riabilitazione intensiva”.