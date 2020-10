Vietate le manifestazioni alle Forze Dell’Ordine. Lo Stato Maggiore minaccia sanzioni disciplinari (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una nota del Generale D. CC Giovanni Cataldo dello Stato Maggiore della Difesa vieta di fatto la partecipazione alle manifestazioni indette per il 07 e il 14 ottobre delle FDO e delle Forze Armate. Da tempo ormai segnaliamo come l’asta democratica stia scendendo vertiginosamente facendo piombare l’Italia e il mondo intero in una dittatura Orwelliana.I media del Mainstream continuano imperterriti a divulgare numeri falsi per giustificare misure restrittive totalmente incostituzionali oltre che illegittime. Le manifestazioni indette per il mese di ottobre sono il frutto di una presa di posizione di alcune organizzazioni sindacali contro l’indifferenza del governo davanti alle continue aggressioni che avvengono ai danni delle Forze ... Leggi su databaseitalia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una nota del Generale D. CC Giovanni Cataldo dellodella Difesa vieta di fatto la partecipazioneindette per il 07 e il 14 ottobre delle FDO e delleArmate. Da tempo ormai segnaliamo come l’asta democratica stia scendendo vertiginosamente facendo piombare l’Italia e il mondo intero in una dittatura Orwelliana.I media del Mainstream continuano imperterriti a divulgare numeri falsi per giustificare misure restrittive totalmente incostituzionali oltre che illegittime. Leindette per il mese di ottobre sono il frutto di una presa di posizione di alcune organizzazioni sindacali contro l’indifferenza del governo davanticontinue aggressioni che avvengono ai danni delle...

