«Vietare le manifestazioni negazioniste? No, le persone devono vedere la stupidità di questi movimenti» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Negli ultimi giorni si è molto dibattuto, in particolar modo sui social, del perché non si sia proceduto con il Vietare manifestazioni negazionisti, come le due andate in scena sabato pomeriggio a Roma. Da una parte i gilet arancioni (e altri movimenti di estrema destra) davanti alla Bocca della Verità; dall’altra la cosiddetta ‘Marcia della Liberazione’ a piazza San Giovanni. In piena pandemia, con il ritorno a precauzioni e limitazioni, in molti si erano interrogati sui permessi concessi (le manifestazioni possono avvenire solo dopo aver ricevuto un’autorizzazione dal Viminale e dalle prefetture) sabato scorso nella capitale. La sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, non usa mezzi termini per spiegare perché tutto questo sia avvenuto. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Negli ultimi giorni si è molto dibattuto, in particolar modo sui social, del perché non si sia proceduto con ilnegazionisti, come le due andate in scena sabato pomeriggio a Roma. Da una parte i gilet arancioni (e altridi estrema destra) davanti alla Bocca della Verità; dall’altra la cosiddetta ‘Marcia della Liberazione’ a piazza San Giovanni. In piena pandemia, con il ritorno a precauzioni e limitazioni, in molti si erano interrogati sui permessi concessi (lepossono avvenire solo dopo aver ricevuto un’autorizzazione dal Viminale e dalle prefetture) sabato scorso nella capitale. La sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, non usa mezzi termini per spiegare perché tutto questo sia avvenuto. LEGGI ANCHE ...

giornalettismo : La sottosegretaria alla #Salute Sandra Zampa è stata tranchant sul perché non siano state vietate… - imdanie91228102 : @donato_valerio Vietare le feste private? Come faranno a sapere delle feste le forze dell ordine ? Il vicino spione… - giuvannuzzo : Fusaro: “con il divieto di assembramenti vogliono vietare le manifestazioni di piazza”. Ma quella di ieri a Roma che era? #NonelArena - giuseppecaput13 : Se il governo vuole davvero combattere il coronavirus deve chiudere subito tutte le movide, vietare tutti i tipi di… - Catia05605065 : RT @CarlaSo89319739: Giusto.Queste manifestazioni vanno vietate in questo momento.Vietare non è democratico? Mettere a rischio la salute di… -

Ultime Notizie dalla rete : Vietare manifestazioni Covid, Zampa: "Vietare manifestazione no mask? Giusto gente veda loro stupidità" Adnkronos Covid, ecco quali sono gli sport vietati da Conte

Quali saranno gli sport che verranno vietati con il nuovo Dpcm ... con il numero massimo di 500 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto, ora sono mille e di 100 spettatori per manifestazioni ...

CONSIGLIO REGIONALE: DOMANI SEDUTA, NERVI TESI IN MAGGIORANZA PER CONFLITTO LEGA E FEBBO

L’AQUILA – Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha convocato la seduta dell’Assemblea legislativa per domani, martedì 13 ottobre, alle ore 11, presso la Sala Ipogea del Palazzo dell’E ...

Quali saranno gli sport che verranno vietati con il nuovo Dpcm ... con il numero massimo di 500 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto, ora sono mille e di 100 spettatori per manifestazioni ...L’AQUILA – Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha convocato la seduta dell’Assemblea legislativa per domani, martedì 13 ottobre, alle ore 11, presso la Sala Ipogea del Palazzo dell’E ...