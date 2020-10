VIDEO | Dai migranti alla compilation | la storia del pianista volontario

Leggi su dire

(Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – La leggenda del pianista che suonava per i migranti. Pianista che fa parte dei venti giovani talenti da sei Paesi di tutto il mondo, chiamati a rivedere i confini della musica, fra ambito colto e pop. Esce il 6 novembre ‘The shape of piano to come, vol. I’, prima compilation per pianoforte di Inri Classic. Venti artisti, altrettante storie. Come quella della giovanissima Eva Bezze, non ancora maggiorenne, allieva del maestro Cacciapaglia, o quella dell’argentino Franco Robert che dal metal ha intrapreso una carriera solista al piano. E ancora il talentuoso francese Dominique Charpentier, uno dei pochi compositori francesi famosi nel mondo classico moderno e ancora l’americana Lena Natalia. Oppure quella del pianista italiano cresciuto in Turchia, Francesco Taskayali.LA STORIA DI FRANCESCO TASKAYALI