Vice-Ministro Sileri contro Fusaro: “Dici frasi senza senso, la mascherina salva la vita” (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Molte cose non tornano, ogni regime del ‘900 ha posto in essere il divieto di assembramento“. Queste sono le opinabili dichiarazioni di Diego Fusaro, saggista e opinionista televisivo italiano, le quali hanno scatenato il dissenso del Vice-Ministro della Salute, Pierpaolo Sileri. Il testa a testa verbale tra i due è andato in scena nel corso della trasmissione ‘Non è l’Arena’, in onda su La7 e condotta da Massimo Giletti. Sileri è andato in opposizione alle parole di Fusaro, ribadendo l’importanza dell’utilizzo diffuso delle mascherine in Italia, per evitare la creazione di focolai di Coronavirus: “La mascherina salva la vita. Il fascismo è un’altra ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Molte cose non tornano, ogni regime del ‘900 ha posto in essere il divieto di assembramento“. Queste sono le opinabili dichiarazioni di Diego, saggista e opinionista televisivo italiano, le quali hanno scatenato il disdeldella Salute, Pierpaolo. Il testa a testa verbale tra i due è andato in scena nel corso della trasmissione ‘Non è l’Arena’, in onda su La7 e condotta da Massimo Giletti.è andato in opposizione alle parole di, ribadendo l’importanza dell’utilizzo diffuso delle mascherine in Italia, per evitare la creazione di focolai di Coronavirus: “Lala vita. Il fascismo è un’altra ...

ItalyMFA : ????????Il Min @luigidimaio ha ricevuto il Capo dell’Amministrazione Presidenziale #ucraina Andrii Yermak e la Vice Pri… - PastoreFrance : RT @AlfioKrancic: Ma Fusaro perché si fa insolentire da un figuro come Cecchi Pavone, dal vice-ministro Sileri e da un viscido come Gillett… - Alexandra7691 : RT @AlfioKrancic: Ma Fusaro perché si fa insolentire da un figuro come Cecchi Pavone, dal vice-ministro Sileri e da un viscido come Gillett… - Sntgvn : Populisti dall’alto favorevoli al MES.Chissà se ?@nzingaretti? e ?@matteorenzi? conoscono S.Fassina; è stato respon… - Antigon25386936 : Siamo sicuri che abbia capito che ruolo ha nel governo Conte-2? Non fa il Ministro degli Esteri, omettendo azioni r… -