Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2020 ore 20 | 30

(Di lunedì 12 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 12 OTTOBREORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; RESTANO TUTTAVIA DISAGI SU VIA ANAGNINA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI CASAL MORENA IN DIREZIONE DI GROTTAFERRATA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE DI SORA DA OGGI 12 OTTOBRE SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL SPA: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO TRA IL KM 0+000 ED IL KM 17+000 IN FASCIA ORARIA TRA LE 7 E LE 19, CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA E CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE DI MARCIA; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO ...