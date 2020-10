Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 12 OTTOBREORE 10.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LASULL’A1NAPOLI INCIDENTE AL KM 610 VERSO. CODE TRA FERENTINO E ANAGNI CODE A TRATTI SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E GROTTAROSSA VERSOCODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA IL RACCORDO E LA STORTA NELLE DUE DIEZIONI PIU’ A SUD CODE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA NEI DUE SENI DI MARCIA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LA STAZIONE CASTRO PETRORIO DELLA METRO B E’ CHIUSA PER LAVORI INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID19 RICORDIAMO IL RISPETTO DELL’ORDINANZA DELLACHE IMPONE ...