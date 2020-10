Vergo di X Factor 2020 celebra il Coming Out Day: “Non abbiate paura di essere voi stessi” (video) (Di lunedì 12 ottobre 2020) La scorsa settimana abbiamo visto l’aspirante cantante Vergo aggiudicarsi un posto nella squadra di Mika, almeno per adesso, a X Factor 2020. Lui, infatti, fa parte della categoria degli Over, ma non abbiamo ancora idea se parteciperà ai live oppure no. Tutto si saprà tra qualche settimana, ovvero quando ci saranno le Last Call, che quest’anno andranno a sostituire gli Home Visit. Nel corso del programma ha incantato anche gli altri giudici (Hell Raton, Manuel Agnelli ed Emma Marrone) con il suo inedito intitolato Bomba. Nei Bootcamp, invece, ha attirato l’attenzione grazie a una cover riarrangiata del brano Senza fare sul serio di Malika Ayane. Nelle ultime ore, però, il cantante è stato protagonista sui social, in particolar sul suo account Instagram, di un episodio che riguarda il ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 12 ottobre 2020) La scorsa settimana abbiamo visto l’aspirante cantanteaggiudicarsi un posto nella squadra di Mika, almeno per adesso, a X. Lui, infatti, fa parte della categoria degli Over, ma non abbiamo ancora idea se parteciperà ai live oppure no. Tutto si saprà tra qualche settimana, ovvero quando ci saranno le Last Call, che quest’anno andranno a sostituire gli Home Visit. Nel corso del programma ha incantato anche gli altri giudici (Hell Raton, Manuel Agnelli ed Emma Marrone) con il suo inedito intitolato Bomba. Nei Bootcamp, invece, ha attirato l’attenzione grazie a una cover riarrangiata del brano Senza fare sul serio di Malika Ayane. Nelle ultime ore, però, il cantante è stato protagonista sui social, in particolar sul suo account Instagram, di un episodio che riguarda il ...

LadySaffo79 : RT @gayit: X Factor 2020, Vergo celebra il coming out sui social: 'Non abbiate paura di essere voi stessi' - video - gayit : X Factor 2020, Vergo celebra il coming out sui social: 'Non abbiate paura di essere voi stessi' - video… - DrApocalypse : X Factor 2020, Vergo celebra il coming out sui social: 'Non abbiate paura di essere voi stessi' - video… - IzzoEdo : RT @LaStampaTV: VIDEO | X Factor, Vergo accetta la sfida di Mika e canta Malika Ayane - LaStampaTV : VIDEO | X Factor, Vergo accetta la sfida di Mika e canta Malika Ayane -

Ultime Notizie dalla rete : Vergo Factor Chi è Vergo, il cantante di Bomba che ha conquistato X Factor Notizie Musica X Factor 2020, Vergo celebra il coming out sui social: “Non abbiate paura di essere voi stessi” – video

Il 29enne Giuseppe Piscitello, arrivato ad un passo dai live di X Factor 2020 con la sua Bomba, ha celebrato il coming out day su Instagram.

XFactor 2020, Vergo – il portinaio di Milano – porta Malika Ayan ai Botcamp

Grandi applausi da tutti, Vergo prosegue il proprio percorso a X Factor: tra lui e i Live, c’è di mezzo solo l’ostacolo della fase della Last Call. Immagini concesse da Sky, ogni giovedì alle 21.15 su ...

Il 29enne Giuseppe Piscitello, arrivato ad un passo dai live di X Factor 2020 con la sua Bomba, ha celebrato il coming out day su Instagram.Grandi applausi da tutti, Vergo prosegue il proprio percorso a X Factor: tra lui e i Live, c’è di mezzo solo l’ostacolo della fase della Last Call. Immagini concesse da Sky, ogni giovedì alle 21.15 su ...