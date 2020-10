Vendita casa in presenza di mutuo | la banca può opporsi?

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 12 ottobre 2020)indi: lapuò? Il diritto è fatto di tante piccole e grandi questioni pratiche che meritano di essere affrontate e capite. Tra esse, di una in particolare vogliamo qui occuparci: come funziona laconin corso? ovvero come è possibile vendere un bene immobile a cui è collegato un prestito da saldare, e garantito da una ipoteca? e può lain qualche modo? E’ opportuno parlare di ciò, per fare chiarezza sulle modalità di cessione del bene, a queste condizioni. Vediamo allora come comportarsi in questa situazione.Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa ...