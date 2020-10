Vaticano, faccia-faccia tra papa Francesco e il cardinale Pell: «Grazie per la sua testimonianza» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Città del Vaticano ? L'ultimo incontro ufficiale del papa fissato in agenda, dopo alcuni appuntamenti a vescovi, ambasciatori e nunzi, Francesco lo ha riservato al cardinale... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 12 ottobre 2020) Città del? L'ultimo incontro ufficiale delfissato in agenda, dopo alcuni appuntamenti a vescovi, ambasciatori e nunzi,lo ha riservato al...

Notiziedi_it : Vaticano, faccia-faccia tra papa Francesco e il cardinale Pell: «Grazie per la sua testimonianza» - cicalino3 : Covid in Vaticano, salgono a quattro i casi di guardie svizzere positive - la Repubblica https://EVVIVA LA S 'SPOR… - FrancoisVayne : RT @francagiansol: Vaticano, faccia-faccia tra papa Francesco e il cardinale Pell a Santa Marta - francagiansol : Vaticano, faccia-faccia tra papa Francesco e il cardinale Pell a Santa Marta - Petra71301259 : @4everAnnina Ultimo grido d’allarme per salvare la faccia..... Ma con tutti i pervertiti dietro le mura del Vatican… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano faccia Vaticano, faccia-faccia tra papa Francesco e il cardinale Pell: «Grazie per la sua testimonianza» Il Messaggero Sono 4 le Guardie Svizzere contagiate

Sono quattro le Guardie Svizzere ormai positive al coronavirus: dopo quella contagiata domenica, il Vaticano ha fatto sapere che altre tre sono risultate essere positive. Tutte sintomatiche, sono stat ...

Il ritorno a Roma del cardinale Pell: ora Bergoglio lo riceve

Nel corso della mattinata di oggi, papa Francesco ha ricevuto in udienza il cardinale Pell, che nel frattempo è stato assolto dalle accuse per abusi ...

Sono quattro le Guardie Svizzere ormai positive al coronavirus: dopo quella contagiata domenica, il Vaticano ha fatto sapere che altre tre sono risultate essere positive. Tutte sintomatiche, sono stat ...Nel corso della mattinata di oggi, papa Francesco ha ricevuto in udienza il cardinale Pell, che nel frattempo è stato assolto dalle accuse per abusi ...