Valentina Autiero competizione femminile | Guerra aperta a Uomini e Donne (Di lunedì 12 ottobre 2020) E’ tra le dame più grintose e seguite del parterre femminile di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Valentina Autiero, la dama di Anzi0 che, da oltre cinque anni è al trono over di Uomini e Donne. In queste settimane, Valentina Autiero sta vivendo un momento magico e Uomini e Donne, ma comunque non sono mancate le discussioni tra dame. Ecco perchè, Valentina Autiero ha detto la sua sulla competizione femminile, dentro e fuori Uomini e Donne. La dama di Anzio ha le idee chiare su cosa significa davvero solidarietà tra Donne. Ecco perchè ... Leggi su giornal (Di lunedì 12 ottobre 2020) E’ tra le dame più grintose e seguite del parterredi. Stiamo parlando di, la dama di Anzi0 che, da oltre cinque anni è al trono over di. In queste settimane,sta vivendo un momento magico e, ma comunque non sono mancate le discussioni tra dame. Ecco perchè,ha detto la sua sulla, dentro e fuori. La dama di Anzio ha le idee chiare su cosa significa davvero solidarietà tra. Ecco perchè ...

LadyNews_ : #ValentinaAutiero rivela: 'A #NicolaVivarelli non piace nessuna' - infoitcultura : Anticipazioni Uomini e Donne: arriva una segnalazione su Valentina Autiero - infoitcultura : U&D: bacio passionale per Gemma, Valentina Autiero in lacrime lascia lo studio - zazoomblog : Valentina Autiero fidanzata ufficialmente Addio definitivo a Uomini e Donne? - #Valentina #Autiero #fidanzata - BlogUomini : Valentina Autiero ancora non si fida di Germano e manda una frecciatina a Nicola. -