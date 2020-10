Vaccino per il Covid-19 Oxford-Pomezia, il punto. Di Maio: «Prime dosi entro Natale». (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Vaccino per il Covid-19 potrebbe essere una realtà nel giro di pochi mesi. Sebbene il Ministro della Salute Speranza abbia ‘frenato’ un po’ sui tempi, rimandando alla primavera 2021, ieri sera il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha annunciato che “entro fine anno avremo le Prime dosi di Vaccino e da inizio 2021 inizieremo le vaccinazioni”. Una frase, pronunciata a Mezz’ora in più, intervistato da Lucia Annunziata, che alimenta nuove aspettative e speranze. Ma qual è la situazione? Vaccino Covid-19 Oxford-Pomezia, prosegue la sperimentazione Al momento uno dei maggiori investimenti Europei, quello sul Vaccino ideato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ilper il-19 potrebbe essere una realtà nel giro di pochi mesi. Sebbene il Ministro della Salute Speranza abbia ‘frenato’ un po’ sui tempi, rimandando alla primavera 2021, ieri sera il Ministro degli Esteri Luigi Diha annunciato che “fine anno avremo ledie da inizio 2021 inizieremo le vaccinazioni”. Una frase, pronunciata a Mezz’ora in più, intervistato da Lucia Annunziata, che alimenta nuove aspettative e speranze. Ma qual è la situazione?-19, prosegue la sperimentazione Al momento uno dei maggiori investimenti Europei, quello sulideato ...

Agenzia_Ansa : Quarantena cala a 10 giorni e un solo tampone in uscita. Lo ha deciso il #Cts. #Arcuri: 'Non ci sono condizioni pe… - Agenzia_Italia : Il vaccino cinese per la Lombardia non ha l'ok dell'agenzia del farmaco - giorgio_gori : Vaccino antinfluenzale (fondamentale per far emergere i casi Covid ed evitare falsi allarmi): a vuoto l’ennesima ga… - emergency_live : Vaccino coronavirus, Cina annuncia test per 9 milioni di cittadini di Qingdao - CorriereCitta : Vaccino per il Covid-19 Oxford-Pomezia, il punto. Di Maio: «Prime dosi entro Natale». -