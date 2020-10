Vaccino influenza, Speranza: incrementati del 70% gli acquisti delle regioni (Di lunedì 12 ottobre 2020) Secondo quanto dichiarato dal ministro della Salute Roberto Speranza quest'anno è stato acquistato il 70% dei vaccini antinfluenzali in più. Lo comunica Tgcom24. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha affermato che quest'anno le regioni hanno acquistato il 70% dei vaccini antinfluenzali in più, aggiungendo che "la campagna antinfluenzale sta ... Leggi su it.sputniknews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Secondo quanto dichiarato dal ministro della Salute Robertoquest'anno è stato acquistato il 70% dei vaccini antli in più. Lo comunica Tgcom24. Il ministro della Salute Robertoha affermato che quest'anno lehanno acquistato il 70% dei vaccini antli in più, aggiungendo che "la campagna antle sta ...

