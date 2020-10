Vaccino Covid-19, entro fine anno pronte 20 milioni di dosi: fiale prodotte anche a Pomezia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sono circa 10 milioni le dosi di Vaccino contro il Covid-19 già prodotte in Europa e, entro dicembre, raddoppieranno. Il Vaccino, ideato ad Oxford nell’Istituto Jenner, è stato prodotto anche con il contributo dell’Irbm di Pomezia e della multinazionale britannico-svedese AstraZeneca. La produzione del farmaco è già iniziata. L’infialamento è a cura dello stabilimento Sanofi, ad Anagni. Delle 20 milioni di dosi previste, circa 3 milioni sono destinate alla popolazione italiana. A frenare l’entusiasmo della bella notizia c’è però la mancanza dell’autorizzazione da parte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sono circa 10ledicontro il-19 giàin Europa e,dicembre, raddoppier. Il, ideato ad Oxford nell’Istituto Jenner, è stato prodottocon il contributo dell’Irbm die della multinazionale britannico-svedese AstraZeneca. La produzione del farmaco è già iniziata. L’infialamento è a cura dello stabilimento Sanofi, ad Anagni. Delle 20dipreviste, circa 3sono destinate alla popolazione italiana. A frenare l’entusiasmo della bella notizia c’è però la mancanza dell’autorizzazione da parte ...

Agenzia_Ansa : Quarantena cala a 10 giorni e un solo tampone in uscita. Lo ha deciso il #Cts. #Arcuri: 'Non ci sono condizioni pe… - giorgio_gori : Vaccino antinfluenzale (fondamentale per far emergere i casi Covid ed evitare falsi allarmi): a vuoto l’ennesima ga… - CarloCalenda : Oggi la mia famiglia farà il vaccino antinfluenzale. È una buona pratica che per noi è diventata obbligatoria da qu… - LucaAlberti99 : RT @lucianocapone: Dopo un anno stiamo ancora a parlare di immunità di gregge senza vaccino? Anziché la quarantena facciamo i 'Covid party'… - AnonimoLibero : @NinaRicci_us Tranquilla ci penserà il vaccino Covid a questi soggetti -