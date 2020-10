Vaccino anti-influenzale per bambini: disponibilità e costi regione per regione (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – Vaccinazione gratuita per tutti i bambini dai 6 mesi ai 6 anni. Gratuita, ma solo per i soggetti a rischio dai 7 ai 16 anni. Gratuita, ma solo dopo aver vaccinato tutte le fasce a rischio. Sono solo alcune delle formule che le regioni italiane hanno previsto per la campagna vaccinale antinfluenzale rivolta a bambini e adolescenti. Una situazione fortemente disomogenea, con diverse regioni, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Molise, Marche, province autonome di Trento e Bolzano, dalle quali non è ancora giunta alcuna notizia su questo fronte e, all’opposto, il caso virtuoso della Sicilia. A rilevarlo è la Società italiana di pediatria (Sip) nell’articolo ‘Vaccinazione antinfluenzale, la mappa d’Italia’, pubblicato nell’ultimo numero della sua rivista ‘Pediatria’. Leggi su dire (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – Vaccinazione gratuita per tutti i bambini dai 6 mesi ai 6 anni. Gratuita, ma solo per i soggetti a rischio dai 7 ai 16 anni. Gratuita, ma solo dopo aver vaccinato tutte le fasce a rischio. Sono solo alcune delle formule che le regioni italiane hanno previsto per la campagna vaccinale antinfluenzale rivolta a bambini e adolescenti. Una situazione fortemente disomogenea, con diverse regioni, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Molise, Marche, province autonome di Trento e Bolzano, dalle quali non è ancora giunta alcuna notizia su questo fronte e, all’opposto, il caso virtuoso della Sicilia. A rilevarlo è la Società italiana di pediatria (Sip) nell’articolo ‘Vaccinazione antinfluenzale, la mappa d’Italia’, pubblicato nell’ultimo numero della sua rivista ‘Pediatria’.

giorgio_gori : Vaccino antinfluenzale (fondamentale per far emergere i casi Covid ed evitare falsi allarmi): a vuoto l’ennesima ga… - Corriere : Vaccino anti-Covid, a che punto è la ricerca? Quando le prime dosi? - myrtamerlino : Nel giorno del nuovo #Dpcm, in cui verranno limitate le #festeprivate e la #movida, il professor #Galli spegne l'en… - niko_tacconi : RT @mittdolcino: L'implosione lombarda dei nostri giorni, data da amministratori pubblici come lo Stampa ed il Taverna? Il caso dei vaccini… - mittdolcino : L'implosione lombarda dei nostri giorni, data da amministratori pubblici come lo Stampa ed il Taverna? Il caso dei… -