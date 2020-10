Vaccino anti Covid, Di Lorenzo (Irbm): “Se non ci saranno intoppi 3 milioni di dosi per Natale” (Di lunedì 12 ottobre 2020) La grande marcia per sviluppare un Vaccino sicuro ed efficace per prevenire Sars Cov2, il coronavirus che provoca Covid 19, prosegue. E comincia a intravedersi la meta. Le prime dosi del candidato Vaccino Italia/Uk potrebbero essere disponibili in Italia a Natale. “Se non ci saranno problemi è ragionevolmente credibile che entro fine 2020 arriveranno nel Paese circa 3 milioni di dosi” dice all’Adnkronos Salute Piero Di Lorenzo, presidente dell’Irbm di Pomezia, il centro che ha sviluppato insieme all’università di Oxford il candidato Vaccino prodotto da AstraZeneca. “Incrociando le dita – spiega all’Adnkronos Salute – da qui a un mese circa la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) La grande marcia per sviluppare unsicuro ed efficace per prevenire Sars Cov2, il coronavirus che provoca19, prosegue. E comincia a intravedersi la meta. Le primedel candidatoItalia/Uk potrebbero essere disponibili in Italia a Natale. “Se non ciproblemi è ragionevolmente credibile che entro fine 2020 arriveranno nel Paese circa 3di” dice all’Adnkronos Salute Piero Di, presidente dell’di Pomezia, il centro che ha sviluppato insieme all’università di Oxford il candidatoprodotto da AstraZeneca. “Incrociando le dita – spiega all’Adnkronos Salute – da qui a un mese circa la ...

