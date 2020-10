Vaccini cinesi senza ok dell’agenzia del farmaco. Lombardia (di nuovo) nella bufera (Di lunedì 12 ottobre 2020) bufera, ritardi nei tempi di somministrazione e prezzi più cari rispetto alle altre regioni. Quella che dovrebbe essere una preziosa garanzia di protezione ai tempi del Covid, potrebbe scarseggiare proprio nella regione che è stata tra le più colpite d’Italia. In Lombardia per l’approvigionamento del vaccino antinfluenzale, ben nove gare sono state deserte o annullate, mentre alla decima si sono presentate due aziende cinesi, la LifeOn e la Falkem Swiss. La prima “dovrebbe fornire 100mila dosi”, ma -riferisce Agi- “è priva del pezzo di carta necessario a mettere in commercio il vaccino”, ovvero non ha la certificazione dell’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, la seconda, invece, “chiamata a garantire ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 12 ottobre 2020), ritardi nei tempi di somministrazione e prezzi più cari rispetto alle altre regioni. Quella che dovrebbe essere una preziosa garanzia di protezione ai tempi del Covid, potrebbe scarseggiare proprioregione che è stata tra le più colpite d’Italia. Inper l’approvigionamento del vaccino antinfluenzale, ben nove gare sono state deserte o annullate, mentre alla decima si sono presentate due aziende, la LifeOn e la Falkem Swiss. La prima “dovrebbe fornire 100mila dosi”, ma -riferisce Agi- “è priva del pezzo di carta necessario a mettere in commercio il vaccino”, ovvero non ha la certificazione dell’Aifa, Agenzia italiana del, la seconda, invece, “chiamata a garantire ...

