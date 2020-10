Va in ospedale a trovare il padre, ma era morto da un giorno (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tragedia all'ospedale: paziente precipita dal quarto piano e muore 21 luglio 2020 Arriva dall'ospedale Niguarda di Milano la storia di una donna, Laura Tramma , che era solita andare a trovare il ... Leggi su today (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tragedia all': paziente precipita dal quarto piano e muore 21 luglio 2020 Arriva dall'Niguarda di Milano la storia di una donna, Laura Tramma , che era solita andare ail ...

Salgono così a 4682 gli attuali positivi e passano a 446 i ricoverati in ospedale con un incremento di 20 ricoveri rispetto a ieri. Di questi 42 si trovano in terapia intensiva, 4 in più rispetto a ...

Sestri: “Al reparto covid noto artista internazionale”

Secondo indiscrezioni, al reparto covid dell’ospedale di Sestri Levante, sarebbe ricoverato un noto artista internazionale che frequenta abitualmente il Tigullio. Le sue condizioni non sarebbero preoc ...

